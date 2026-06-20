PARIVISION перевела SSS в запас в Dota 2 — Noticed перешёл в команду на постоянной основе

PARIVISION объявила об очередном изменении в составе по Dota 2. Оффлейнер Валерий SSS Лазарев переведён на скамейку запасных. Его место на постоянной основе занял Евгений Noticed Игнатенко, ранее выступавший за команду на правах аренды из Team Yandex.
Team Yandex подтвердила уход Игнатенко и поблагодарила игрока, который был в составе с первого дня основания организации.
За время, проведённое в команде, Валера успел получить опыт игры на крупных LAN-турнирах. В свою очередь, он помог нам найти свою игру и вернуть уверенность по ходу сезона.
Лазарев выступал за PARIVISION с февраля и вместе с командой выиграл Premier Series, а также занял 4-е место на ESL One Birmingham и 5-6-е на PGL Wallachia 8. С приходом Noticed на правах аренды в мае команда выиграла 1win Essence и DreamLeague 29.