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FURIA в одной карте от финала IEM Cologne Major 2026 по CS 2

FURIA в одной карте от финала IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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FURIA одолела Aurora Gaming в ходе первой карты на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Dust2 завершился со счётом 13:9.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:45 МСК
Aurora Gaming
Идёт
0 : 1
FURIA

Лучшим игроком карты стал Кайке KSCERATO Серато, который оформил важный эйс в первой половине и несколько раз спасал команду от вражеских клатчей. Его K/D составил 17-12 при рейтинге 1,39. Данил molodoy Голубенко же оформил 15 киллов при 11 смертях, рейтинг составил 1,14.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Следующий поединок пройдёт на Nuke, пик FURIA. Следить за ходом полуфинала можно в отдельном материале «Чемпионата».

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