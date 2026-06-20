FURIA в одной карте от финала IEM Cologne Major 2026 по CS 2

FURIA одолела Aurora Gaming в ходе первой карты на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Dust2 завершился со счётом 13:9.

Лучшим игроком карты стал Кайке KSCERATO Серато, который оформил важный эйс в первой половине и несколько раз спасал команду от вражеских клатчей. Его K/D составил 17-12 при рейтинге 1,39. Данил molodoy Голубенко же оформил 15 киллов при 11 смертях, рейтинг составил 1,14.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Следующий поединок пройдёт на Nuke, пик FURIA. Следить за ходом полуфинала можно в отдельном материале «Чемпионата».