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«Стильный детектив»: критики хвалят второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

«Стильный детектив»: критики хвалят второй сезон сериала «Шугар» с Колином Фарреллом
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19 июня стартовал второй сезон сериала «Шугар» — детективного шоу с Колином Фаррелом в главной роли. Критики уже посмотрели продолжение и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 100% свежести.

Обозреватели хвалят авторов за то, что они смогли сохранить нуарный стиль первого сезона. Некоторые отмечают, что выдающийся стиль съёмок остаётся лучшим элементом проекта. Ругают шоу за слишком небольшое развитие идей предыдущих эпизодов, из-за чего всё происходящее может наскучить зрителю.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про второй сезон сериала «Шугар»:

Дымчатый нуар второго сезона углубляет свою загадочность, расширяет мифологию и сохраняет свою холодную кинематографическую атмосферу.
Зрители и создатели сериала могут вздохнуть с облегчением, поскольку история Джона переходит от работы, выполняемой вопреки его секрету, к балансированию между двумя личностями, несмотря на его занятие. И в результате это гораздо эффективнее развивает шоу.
Благодаря изысканному актёрскому составу и отчетливому кинематографичному стилю, полному медленных переходов и классических голливудских приёмов монтажа, второй сезон «Шугар» предлагает более чёткое видение того, к чему, как казалось, стремился первый сезон.
Второй сезон — это ещё одно проникновенное посвящение классическому нуару, но как исследование характера одинокого человека, пытающегося приспособиться к жизни, он не совсем оправдывает свой потенциал.
Второй сезон смотрибелен, но ему не хватает уверенности, которую требует смелая задумка сериала «Шугар».

«Шугар» повествует о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой берётся за дело о пропаже ещё одного человека и ищет ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

Как смотреть второй сезон сериала «Шугар»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом
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