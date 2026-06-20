Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Завершу историю девочки Бонни»: автор «Истории игрушек 5» — о планах на шестую часть

«Завершу историю девочки Бонни»: автор «Истории игрушек 5» — о планах на шестую часть
Комментарии

Издание Dexerto взяло интервью у режиссёра мультфильма «История игрушек 5» Эндрю Стэнтона. Он рассказал о своих планах на шестую часть анимационной серии.

По словам постановщика, он надеется принять участие в создании продолжения. В следующей части Стэнтон планирует завершить историю Бонни — девочки, которой принадлежат Базз, Вудди и другие игрушки. Режиссёр считает, что она должна получить полноценную трилогию, как и Энди.

Я бы хотел, чтобы сериал продолжал рассказывать о жизни детей. Думаю, именно это и создало ощущение завершённости и идеальной трилогии для Энди. Надеюсь, мы будем работать в том же духе, если история Бонни и всех остальных персонажей продолжится.

«История игрушек 5» вышла в мировом прокате 19 июня. Лента рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. По сюжету картины игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

О другом популярном фильме:
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android