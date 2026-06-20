FURIA вышла в финал IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Бразильская FURIA разгромила Aurora Gaming в полуфинале Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:9 на Dust2 и 13:4 на Nuke.

Лучшим игроком серии стал Юри yuuurih Сантос, который отыграл с K/D 34-19 при рейтинге 1,62.

Благодаря победе FURIA прошла в финал мэйджора, где сыграет с победителем пары Team Falcons/Team Spirit. Финал пройдёт 21 июня. Для Габриэля FalleN Толедо предстоящий финал мэйджора станет первым за 10 лет. В последний раз бразилец играл в финале в 2016 году на ESL One: Cologne.

Aurora Gaming, в свою очередь, покидает турнир на 3-4-м месте и заработала $ 80 тыс. Для организации это первый проход в плей-офф на мэйджоре.