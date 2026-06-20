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Мультфильм «История игрушек 5» собрал $ 71 млн в США за день, это лучший дебют за два года

Мультфильм «История игрушек 5» собрал $ 71 млн в США за день, это лучший дебют за два года
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19 июня состоялась премьера мультфильма «История игрушек 5» — продолжения знаменитой анимационной серии. За первый день в США картина собрала более $ 71 млн.

Таким образом, лента продемонстрировала рекордный кассовый результат в премьерный день с 2024 года — именно тогда в кинотеатрах вышел «Дэдпул и Росомаха», который заработал за сутки $ 96 млн. Мультфильм также показал лучший дебют среди анимационных картин студии Pixar после «Суперсемейки 2» ($ 71,2 млн). «Истории игрушек 5» предрекают сборы в $ 170 млн за первые выходные, что станет рекордным результатом среди всех частей серии.

«История игрушек 5» рассказывает новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

О другом популярном фильме:
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