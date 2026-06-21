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Авторы «Лило и Стич» выложили трогательный арт в честь умершей актрисы Дэйви Чейз

Авторы «Лило и Стич» выложили трогательный арт в честь умершей актрисы Дэйви Чейз
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Создатели культового мультфильма «Лило и Стич» Дин ДеБлуа и Крис Сандерс почтили память умершей актрисы Дэйви Чейз. Авторы картины опубликовали трогательный арт на своих страницах в соцсетях.

Фото: Соцсети Дина ДеБлуа и Криса Сандерса

На рисунке изображён сам инопланетянин Стич, который грустно сидит на берегу океана, вместе с любимой игрушкой главной героини. Таким образом создатели мультфильма простились с актрисой, которая озвучила Лило в анимационной ленты.

Дэйви Чейз скончалась 16 июня в возрасте 35 лет. Долгое время она страдала от менингита и инфекции крови. Больше всего актриса запомнилась зрителям по озвучке главной героини «Лило и Стич», а также одноимённого мультсериала. Кроме того, она сыграла девочку-призрака из культового хоррора «Звонок».

О смерти Дэйви Чейз:
Умерла Дэйви Чейз, звезда мультфильма «Лило и Стич» и хоррора «Звонок»
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