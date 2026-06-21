Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 1,3 млрд рублей

21 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 1,3 млрд рублей. Такого результата картина о культовом музыканте Майкле Джексоне добилась на 25-й день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Лента занимает второе место среди лидеров чарта, уступая отечественной комедии «Холоп 3».

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В мировом прокате сборы «Майкла» достигли свыше $ 935 млн. Картина близка к тому, чтобы стать самой кассовой биографической лентой в истории — сейчас первое место занимает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Фильм про Майкла Джексона уже стал самой кассовой лентой студии Lionsgate и побил рекорд среди биографических музыкальных проектов.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.