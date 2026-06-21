«Я в полном порядке». Звезда Top Gear Джереми Кларксон заявил о ремиссии рака

Звезда шоу «Ферма Кларксона» и Top Gear Джереми Кларксон заявил, что у него началась ремессия рака простаты. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам знаменитого ведущего, что чувствует себя гораздо лучше. Всё потому, что врачи рано обнаружили заболевание, и у него появилось время для борьбы с раком. Кларксон также посоветовал людям чаще обращаться за медицинской помощью и проходить тестирования, чтобы своевременно обнаружить болезнь.

Более наблюдательные из вас заметили, что я не умер. И я не просто не умер, а в полном порядке. Мои брови, в частности, выглядят очень блестяще. И причина, по которой я в порядке, заключается в том, что врач рано обнаружил рак простаты, потому что я прошёл тестирование. Если вы пойдёте к своему врачу, и он скажет: «Я не буду вас тестировать, потому что у вас нет никаких симптомов и вы не в группе высокого риска», просто соврите. Скажите, что у вас есть симптомы.

Джереми Кларксон объявил, что у него диагностировали рак простаты в заключительных эпизодах пятого сезона шоу «Ферма Кларксона». Ведущий узнал о болезни в мае, когда она была на ранней стадии. В своём обращении он на всякий случай попрощался с поклонниками.