«Он был для нас как отец»: звёзды сериала «Друзья» — о смерти режиссёра Джеймса Берроуза

20 июня стало известно о смерти Джеймса Берроуза — режиссёра, снявшего множество эпизодов в популярных сериалах «Друзья» и «Теория большого взрыва». Постановщика не стало в возрасте 85 лет.

После печальной новости, звёзды «Друзей» решили почтить память режиссёра, написав трогательные сообщения в соцсетях. Так, Дженнифер Энистон заявила, что Берроуз был для всего актёрского состава сериала как настоящий отец, заботясь об артистах и проявляя внимания к их проблемам.

О боже, Папа Берроуз. Самое сложное в написании этого — то, что ты всю жизнь дарил людям чувство любви, а теперь кажется невозможным уместить всю эту любовь в нескольких абзацах. Он называл нас своими детьми. Он был для меня как отец. Он всегда интересовался моими делами.

О смерти Берроуза высказалась актриса Кортни Кокс, сыгравшая Монику Геллер в «Друзьях». Она написала, что режиссёр многом научил её во время съёмок сериала.

Он брал актёров под своё крыло и учил нас всему, что нам нужно было знать. Я не понимаю, как человек с таким талантом, мудростью и обожанием мог быть настолько бескорыстным. Для Джимми было важно лишь сделать всё как можно лучше. Я буду очень скучать по тебе, Джимми. По той радости и смеху, которые ты дарил всем, кто тебя знал.

Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби, коротко поблагодарила Берроуза за всё, что он сделал для неё.

Спасибо, Джимми. В смысле, за всё спасибо.

Трогательный пост опубликовал и актёр Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера в «Друзьях». Он отметил, что умерший постановщик всегда умел раскрывать лучшие качества каждого артиста.

Джимми Берроуз раскрывал лучшие качества каждого актёра, с которым когда-либо работал, и поднимал на новый уровень каждое шоу, которое режиссировал, делая его смешнее и трогательнее, чем кто-либо ожидал. Тысячи писателей, актёров, продюсеров, членов съёмочных групп и руководителей телеканалов навсегда счастливы, что им удалось работать с ним.

Мэтт ЛеБлан, который сыграл Джи Триббиани, назвал Берроуза настоящей иконой телевидиния. Он рассказал, что актёрам будет очень нехватать популярного постановщика.

Джимми, словами невозможно описать то влияние, которое ты оказал на нас и на всех, кому посчастливилось тебя знать. Ты, сэр, настоящая икона во многих отношениях. Желаю тебе успехов в твоей следующей карьере. Нам будет тебя не хватать.

За свою длительную карьеру Джеймс Берроуз снял более 1000 эпизодов различных серилаов. Он также получил 11 премий «Эмми» за снятые серии.