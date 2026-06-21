Мультфильмы «Зверопой 3» и «Тайная жизнь домашних животных 3» запущены в работу

Издание Colider взяло интервью у главы студии Illumination Криса Меледандри. Он рассказал о начале разработки продолжений их популярных мультфильмов.

Так, в работу запущены анимационные картины «Зверопой 3» и «Тайная жизнь домашних животных 3». По словам руководителя, авторы предыдущих частей обеих серий уже трудятся над продолжениями. При этом дата выхода проектов пока неизвестна.

Два продолжения, которые нравятся не только мне, но и авторам. Студия их обожает. Мы работаем над обоими. Оба, я бы сказал, находятся в активной разработке. Нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к «Тайной жизни домашних животных», ожидая идеи, которая, как нам казалось, действительно заслужила бы своё место, а не просто стала бы очередным фильмом о питомцах.

«Зверопой» вышел в 2016 году. Мультфильм рассказывает о животных, которые выступают на масштабном музыкальном конкурсе. Картина в 2021 году получила сиквел, а общие сборы серии в мировом прокате превысили $ 1 млрд.

Первая часть «Тайной жизни домашних животных» также вышла в 2016 году и рассказывает о приключениях питомцев, которые живут в многоквартирном доме. Лента получила продолжение в 2019 году. По всему миру обе картины собрали в сумме $ 1,3 млрд.