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Сборы фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем превысили 500 млн рублей

Сборы фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем превысили 500 млн рублей
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21 июня сборы фильма «Холоп 3» превысили 516 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента добилась на 11-й день проката — премьера состоялась 11-го числа. Картина остаётся лидером российских чартов, обгоняя биографический проект «Майкл» о Майкле Джексоне.

Фото: ЕАИС

Действие «Холопа 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Главные роли исполнили Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»). Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.

Каким получился «Холоп 3»:
Почему «Холопа 3» стоит смотреть
Почему «Холопа 3» стоит смотреть
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