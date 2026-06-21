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Появилось видео с неудачными дублями со съёмок финала «Пацанов»

Появилось видео с неудачными дублями со съёмок финала «Пацанов»
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Компания Amazon представило видео с неудачными дублями со съёмок пятого сезона сериала «Пацаны». В ролике показаны забавные моменты, которые происходили во время производства финальных эпизодов шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал «Пацаны» завершился 20 мая, когда вышел восьмой эпизод пятого сезона. Главные роли вновь исполнили Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Критики высоко оценили финальный сезон, но зрители приняли его смешанно: на агрегаторе Rotten Tomatoes заключительные серии получили 93% свежести от обозревателей и только 49% — от зрителей.

По вселенной «Пацанов» выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.

Каким получился финал знаменитого сериала:
Худший сезон и гениальный конец. Финал «Пацанов» знатно удивил
Худший сезон и гениальный конец. Финал «Пацанов» знатно удивил
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