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Фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» слили в Сеть с русской озвучкой

Фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» слили в Сеть с русской озвучкой
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В интернете появилась качественная цифровая копия фильма «Мандалорец и Грогу» — новой картины по вселенной «Звёздных войн». Лента утекла в Сеть с русской озвучкой и субтитрами в формате DCPRip — это конвертированная копия проекта, которая предназначена для показа в кинотеатрах.

Фильм оказался в интернете ещё до официальной премьеры в онлайн-кинотеатрах — компания Disney пока не раскрывала дату цифрового релиза картины. С чем связана утечка, пока неизвестно. В Сети опубликовали копию ленты именно с русской кинотеатральной озвучкой.

Ранее подобная ситуация произошла с фильмами «Мортал Комбат 2» и «Дьявол носит Prada 2». Обе ленты появились в Сети примерно за месяц до официального онлайн-релиза.

Каким получился фильм «Мандалорец и Грогу»:
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
Семь лет ожидания — ради чего? «Звёздные войны» вернулись в кино, но забыли зачем
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