Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 500 млн рублей

Кинокомпания «Вольга» сообщила, что сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» в России превысили 500 млн рублей. Такого показателя хоррор добился на 18-й день с момента выхода — премьера состоялась 4 июня. Картина входит в тройку лидеров российских чартов, уступая «Майклу» и «Холопу 3».

В мировом прокате «Закулисье реальности» собрало более $ 267 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. Фильм ужасов продолжает приносить прибыль авторам и стал самой кассовой картиной студии А24.

«Закулисье реальности» представляет собой адаптацию популярной интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).