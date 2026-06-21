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Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 500 млн рублей

Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 500 млн рублей
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Кинокомпания «Вольга» сообщила, что сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» в России превысили 500 млн рублей. Такого показателя хоррор добился на 18-й день с момента выхода — премьера состоялась 4 июня. Картина входит в тройку лидеров российских чартов, уступая «Майклу» и «Холопу 3».

В мировом прокате «Закулисье реальности» собрало более $ 267 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. Фильм ужасов продолжает приносить прибыль авторам и стал самой кассовой картиной студии А24.

«Закулисье реальности» представляет собой адаптацию популярной интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Каким получилось «Закулисье реальности»:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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