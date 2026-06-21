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Где смотреть финал IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Где смотреть финал IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Сегодня, 21 июня в 18:30 начнётся гранд-финал чемпионата мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по CS 2. Борьбу за главный денежный приз в размере $ 500 тыс. и самый престижный трофей в мире Counter-Strike будут вести бразильская FURIA и европейский состав Falcons.

Права на трансляцию гранд-финала IEM Cologne Major 2026 в России принадлежат Okko.

Помимо Okko, неофициальные эфиры финального матча можно будет найти на Twitch, YouTube и во «ВКонтакте»: игру на своих каналах будут смотреть некоторые известные стримеры (Слэм, Бустер и другие).

Вы также можете следить за всем происходящим в нашей лайв-трансляции по ссылке ниже.

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