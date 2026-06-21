«Надеюсь, игра вернёт доверие фанатов». Глава CD Projekt RED — о «Ведьмаке 4»

Издание EDGE взяло интервью у главы видеоигровой студии CD Projekt RED Михаила Новаковского. Он рассказал о надеждах разработчиков насчёт предстоящей игры «Ведьмак 4».

По словам руководителя, проблемный выход Cyberpunk 2077 стал большим ударом для репутации студии. Новаковский заявил, что благодаря следующей части «Ведьмака» разработчики смогут восстановить доверие фанатов.

Я не на 100% уверен, что прошли полный путь искупления. Убеждён, что мы навсегда потеряли веру некоторых людей, это справедливо. Но я надеюсь, что мы сможем её вернуть — если не с «Ведьмаком 4», то с тем, что будет дальше.

Дата выхода «Ведьмака 4» пока неизвестна. События предстоящей игры развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем проекта станет Цирилла — приёмный ребёнок Геральта из Ривии. Будущий проект положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.