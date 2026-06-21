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Стали известны возможные цены на GTA 6 — утечка

Стали известны возможные цены на GTA 6 — утечка
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Издание GamesRadar раскрыло предположительные цены на разные издания GTA 6. Информация о стоимости игры появилась на сайте французской сети магазинов Fnac.

Согласно утечке, издания будут продаваться за € 90 ($ 80), € 120 ($ 110) и € 200 ($ 180). При этом официально компания Rockstar Games пока не раскрывала цены на предстоящую игру. Точная стоимость станет известна, когда на проект откроются предзаказы — это случится 25 июня.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

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