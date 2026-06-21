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Комедия «Очень страшное кино 6» собрала $ 200 млн — фильм окупился

Комедия «Очень страшное кино 6» собрала $ 200 млн — фильм окупился
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21 июня сборы фильма «Очень страшное кино 6» в мировом прокате достигли $ 200 млн. Такого результата пародийная лента добилась спустя более двух недель с момента выхода.

Бюджет картины составил скромные $ 30 млн. Учитывая небольшие затраты на производство фильма, «Очень страшное кино 6» уже окупилось и приносит прибыль авторам. Лента также заняла третье место среди других проектов серии по кассовым сборам, уступая первой и третьей частям.

«Очень страшное кино 6» вновь представляет собой адаптацию знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли снова исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).

Каким получилось продолжение популярной комедийной серии:
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