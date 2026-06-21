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В Valorant переработают ранговую систему

В Valorant переработают ранговую систему
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Исполнительный продюсер Valorant Анна Донлон анонсировала крупные изменения ранговой системы до конца 2026 года. Одна из главных претензий сообщества — несправедливое распределение очков рейтинга: игроки жалуются, что за победы дают слишком мало RR, а за поражения снимают непропорционально много.

По словам Донлон, команда получила большой объём обратной связи по текущему состоянию рангов и уже готовит изменения. Помимо ранговой системы, обновления затронут прогрессию в целом. Подробности и сроки пока не раскрыты.

Также Донлон рассказала о других планах: команда работает над новым игровым режимом, который рассчитывают выпустить до конца года, хотя релиз может сдвинуться на начало 2027-го. В разговоре упоминался ещё один агент, однако детали не прозвучали. Продюсер добавила, что уже слышала гимн Champions 2026 и назвала его «чертовски крутым».

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