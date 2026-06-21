Team Falcons с m0NESY стала чемпионом IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Арабский суперклуб Team Falcons выиграл Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.
В финале «соколы» разгромили бразильскую FURIA Esports со счётом 3:0 по картам — 13:8 на карте Mirage, 13:8 на Anubis и 13:8 на Inferno. Помимо трофея, за победу команда m0NESY получит $ 500 тыс.
Напомним, среди пяти игроков Falcons есть два российских киберспортсмена — снайпер Илья m0NESY Осипов и 18-летний талант Максим kyousuke Лукин. В ростер также входят опытный датский капитан Финн karrigan Андресен, боснийский рифлер Никола NiKo Ковач и ещё один датчанин Рене TeSeS Мэдсен.