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Team Falcons с m0NESY стала чемпионом IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Falcons с m0NESY стала чемпионом IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Арабский суперклуб Team Falcons выиграл Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В финале «соколы» разгромили бразильскую FURIA Esports со счётом 3:0 по картам — 13:8 на карте Mirage, 13:8 на Anubis и 13:8 на Inferno. Помимо трофея, за победу команда m0NESY получит $ 500 тыс.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Гранд-финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Team Falcons
Окончен
3 : 0
FURIA

Напомним, среди пяти игроков Falcons есть два российских киберспортсмена — снайпер Илья m0NESY Осипов и 18-летний талант Максим kyousuke Лукин. В ростер также входят опытный датский капитан Финн karrigan Андресен, боснийский рифлер Никола NiKo Ковач и ещё один датчанин Рене TeSeS Мэдсен.

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