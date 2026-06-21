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M0NESY был признан лучшим игроком на IEM Cologne Major 2026

M0NESY был признан лучшим игроком на IEM Cologne Major 2026
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21-летний россиянин Илья m0NESY Осипов из Team Falcons был признан лучшим игроком на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

Это его первый MVP на мэйджоре за всю карьеру. Рейтинг снайпера составил 1,26. Лучшей картой стала Anubis в гранд-финале, где Осипов оформил 22 фрага при 10 смертях, а рейтинг составил 2,13.

Team Falcons стала чемпионом IEM Cologne Major 2026 после победы над FURIA со счётом 3:0. Помимо чемпионского титула, команда заработала $ 500 тыс. Для команды это первая победа на мэйджоре.

IEM Cologne Major 2026 проходил со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражались за $ 1,25 млн.

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