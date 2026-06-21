Leviatan — чемпион Valorant Masters London 2026

Чилийская Leviatan стала чемпионом Valorant Masters London 2026, обыграв Paper Rex со счётом 3:2 в гранд-финале. Это первый международный трофей в истории организации — при этом состав впервые выступал на международной сцене и был самым молодым на турнире.
Серия получилась максимально напряжённой: Paper Rex уверенно взяла первую карту (13:2) и третью (13:11), однако Leviatan ответила на второй (13:6), четвёртой (13:10) и закрыла пятую карту со счётом 13:5. Победа Leviatan прервала серию из пяти подряд международных трофеев для региона Pacific.
Paper Rex проиграла второй гранд-финал Masters подряд, но стала первой командой, прошедшей на Champions 2026 в Шанхае.
Leviatan получила $ 350 тыс. призовых и восемь очков Champions. Paper Rex заработала $ 200 тыс. и шесть очков.