Senzu покинул BC.Game после 55 дней аренды

Аренда Азбаяра Senzu Мунхболда в BC.Game завершилась — 19-летний монгольский рифлер покинул состав и вернулся в The MongolZ, за которой остаётся его контракт. Игрок провёл в BC.Game 55 дней.

В составе BC.Game Senzu играл рядом с Александром s1mple Костылевым и Денисом electroNic Шариповым. Команда не добилась значимых результатов за время аренды — BC.Game не смогла квалифицироваться на IEM Cologne Major 2026 и вылетела с IEM Atlanta 2026.

The MongolZ отправила Senzu в запас в октябре 2025 года из-за выгорания, после чего он выступал на правах аренды за Passion UA и BC.Game. Дальнейшая судьба игрока пока неизвестна.