Кассовые сборы «Дня разоблачения» превысили $ 160 млн

Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» собрал $ 160 млн. Бюджет ленты составил $ 115 млн, то есть для окупаемости ему нужно собрать $ 230 млн, а лучше даже чуть больше.

Сюжет «Дня разоблачения» разворачивается в наше время. Фильм рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. В ленте в том числе снялись Эмили Блант, Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Мировая премьера состоялась 19 июня. В России же картину начнут показывать с 25 июня. Проект получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей и фанатов.