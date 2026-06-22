Кассовые сборы «Дня разоблачения» превысили $ 160 млн
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Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» собрал $ 160 млн. Бюджет ленты составил $ 115 млн, то есть для окупаемости ему нужно собрать $ 230 млн, а лучше даже чуть больше.
Сюжет «Дня разоблачения» разворачивается в наше время. Фильм рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. В ленте в том числе снялись Эмили Блант, Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).
Мировая премьера состоялась 19 июня. В России же картину начнут показывать с 25 июня. Проект получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей и фанатов.
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