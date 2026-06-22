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Стартовал третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов»

Стартовал третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов»
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Сегодня на HBO Max начал выходить третий сезон «Дома дракона». Пока доступен первый эпизод, а всего их будет восемь.

«Дом дракона» уже продлили на четвёртый сезон, он станет последним для шоу. Дату его выхода пока не говорят. Сюжет «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Первые два сезона высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb сериал получил 8,3 балла из 10. К главным ролям в продолжении вернулись Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие известные из прошлых сезонов актёры.

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