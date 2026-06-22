Эймонд Таргариен не умеет выражать любовь к Алисент Хайтауэр в «Доме дракона»
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Юэн Митчелл, сыгравший Эймонда Таргариена в «Доме дракона», рассказал, что его герой не может полноценно выражать свою любовь Алисент Хайтауэер, поскольку он не получил её в детстве.
В связи с этим Эймонд не знает, как её показывать.
Может быть, тут есть немного эдипова комплекса. У Эймонда очень искажённое восприятие того, что такое любовь, поскольку он не получал её в детстве. Из-за этого не знает, как её проявлять.
Третий сезон «Дома дракона» стартовал с первой серии. У шоу будет и четвёртый сезон, который поставит точку в сюжетной арке спин-оффа «Игры престолов». Его дата выхода пока неизвестна.
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