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Эймонд Таргариен не умеет выражать любовь к Алисент Хайтауэр в «Доме дракона»

Эймонд Таргариен не умеет выражать любовь к Алисент Хайтауэр в «Доме дракона»
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Юэн Митчелл, сыгравший Эймонда Таргариена в «Доме дракона», рассказал, что его герой не может полноценно выражать свою любовь Алисент Хайтауэер, поскольку он не получил её в детстве.

В связи с этим Эймонд не знает, как её показывать.

Может быть, тут есть немного эдипова комплекса. У Эймонда очень искажённое восприятие того, что такое любовь, поскольку он не получал её в детстве. Из-за этого не знает, как её проявлять.

Третий сезон «Дома дракона» стартовал с первой серии. У шоу будет и четвёртый сезон, который поставит точку в сюжетной арке спин-оффа «Игры престолов». Его дата выхода пока неизвестна.

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