Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Хэнкс раскрыл, что у Вуди из «Истории игрушек» есть фамилия

Том Хэнкс раскрыл, что у Вуди из «Истории игрушек» есть фамилия
Комментарии

Том Хэнкс, озвучивающий ковбоя Вуди в «Истории игрушек», рассказал о занятном факте, связанном со своим героем. Как оказалось, у него есть фамилия.

По словам Хэнкса, он удивлён, что спустя много лет озвучивания лишь недавно узнал, что у Вуди фамилия Прайд, то есть он Вуди Прайд.

Я играю парня, который не знал, что у него есть фамилия.

Пятая «История игрушек» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android