Том Хэнкс раскрыл, что у Вуди из «Истории игрушек» есть фамилия

Том Хэнкс, озвучивающий ковбоя Вуди в «Истории игрушек», рассказал о занятном факте, связанном со своим героем. Как оказалось, у него есть фамилия.

По словам Хэнкса, он удивлён, что спустя много лет озвучивания лишь недавно узнал, что у Вуди фамилия Прайд, то есть он Вуди Прайд.

Я играю парня, который не знал, что у него есть фамилия.

Пятая «История игрушек» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.