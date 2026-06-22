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Мультфильм «Балерина» 2016 года получит продолжение и сериал

Мультфильм «Балерина» 2016 года получит продолжение и сериал
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По данным Deadline, мультфильм «Балерина» 2016 года получит продолжение. Более того, по проекту выпустят и сериал, но его подробности пока не раскрывают.

Съёмки мультфильма начнутся в этом месяце, накануне 10-й годовщины успешного выхода оригинального фильма, который был показан более чем в 100 странах мира и собрал в прокате $ 120 млн.

Продолжение хотят выпустить в конце 2029 года. Лоран Зэйтун, один из сценаристов первой части, выступит режиссёром.

В оригинальном фильме «Балерина» рассказывается о девочке, которая сбегает из сельского приюта, чтобы осуществить свою мечту — стать балериной в Парижской опере.

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