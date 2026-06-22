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Петицию с просьбой добавить русский язык в Fable удалили — она почти попала в топ-5

Петицию с просьбой добавить русский язык в Fable удалили — она почти попала в топ-5
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В разделе Xbox Player Voice долгое время было обсуждение с просьбой добавить русский язык в Fable. Оно почти попало в топ-5 на сайте, но сейчас его нет.

С чем это связано, сказать трудно. Петицию либо удалили, либо убрал сам автор (что маловероятно), либо произошло что-то ещё. Без комментария Microsoft делать выводы на этот счёт трудно.

Фото: Microsoft

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра станет большим перезапуском франшизы. По сюжету над Альбионом нависла таинственная угроза исчезновения и только величайший герой континента может спасти мир от уничтожения. Разработчиками выступила студия Playground Games — авторы гонки Forza Horizon.

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