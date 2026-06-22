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Том Хэнкс рассказал, какую сцену в «Изгое» с собой в главной роли он не может смотреть

Том Хэнкс рассказал, какую сцену в «Изгое» с собой в главной роли он не может смотреть
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«Изгой» — фильм 2000 года, в котором главную роль сыграл Том Хэнкс. В интервью People актёр рассказал, какую сцену из драмы он до сих пор не может смотреть.

В следующей части текста идут спойлеры для тех, кто не смотрел «Изгоя».

Речь про момент, когда Чак Ноланд возвращается в дом Келли и отдаёт ей часы дедушки. В тот момент актёр сделал некий жест, который был скорее жестом Хэнкса, а не его героя.

Чак возвращается в дом Келли и отдаёт ей часы. В какой-то момент я думаю: «Меня здесь нет»… я делаю жест, который кажется фальшивым, и это я его сделал, а не Чак.

По словам Хэнкса, когда он видит эту сцену где-то либо, то выходит из помещения, чтобы не сгорать со стыда.

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