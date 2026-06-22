Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки новой адаптации «Курьера» Карена Шахназарова

Начались съёмки новой адаптации «Курьера» Карена Шахназарова
Комментарии

Стало известно о старте съёмок новой адаптации «Курьера» 1986 года, которого снял Карен Шахназаров. Вместе с этим появились и первые кадры с площадки.

Кадры со съёмок

Фото: «Кинотека»

Фото: «Кинотека»

Фото: «Кинотека»

Фото: «Кинотека»

События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует ЕГЭ и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир.

Главную роль исполняет Денис Косиков, с ним играют Александра Тихонова, Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Даты выхода пока что нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android