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HBO показала трейлер новых эпизодов третьего сезона «Дома дракона»

HBO показала трейлер новых эпизодов третьего сезона «Дома дракона»
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22 июня стартовал третий сезон «Дома дракона» — флагманского сериала холдинга HBO. Вместе с выходом дебютного эпизода авторы также представили трейлер следующих серий, которые будут выходить еженедельно по понедельникам.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

В трейлере показали кадры из новых серий после эпичной битвы при Глотке. В эпизоде сошлись флоты Триархии и силы Веларионов, а в воздухе сразились пятеро драконов. После этого расклад сил в мире сериала значительно изменился. В HBO ранее называли дебютный эпизод одним из самых масштабных в истории сериалов.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.

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