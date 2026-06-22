Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в фильме с Киану Ривзом

«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в фильме с Киану Ривзом
Комментарии

Шведский режиссёр Рубен Эстлунд поделился деталями своего нового фильма «Система развлечений вышла из строя». Лента расскажет об авиакатастрофе, которая произошла во время длительного рейса Лондон — Сидней.

Как оказалось, события картины напрямую связаны с фильмом «Левиафан» Андрея Звягинцева. По сюжету российская драма станет единственной картиной, которую можно будет посмотреть на борту самолёта. Пассажиры потребуют от персонала включить какую-нибудь комедию с Адамом Сэндлером, за что берутся сотрудники авиакомпании — это и приведёт к катастрофе.

На борту самолёта Лондон — Сидней на единственном исправном экране в салоне доступен лишь «Левиафан». Пассажиры просят включить им какую-нибудь комедию с Адамом Сэндлером. Они не могут это сделать, но всё же берутся за крайне опасный ремонт прямо в воздухе. Это и приводит к катастрофе.

Премьера фильма «Система развлечений вышла из строя» состоится в 2027 году. В ленте снялись Киану Ривз («Матрица»), Кирстен Данст («Человек-паук») и другие актёры.

Материалы по теме
Мы нуждались в этой дораме. Обзор «Пусть послужит вам уроком»
Мы нуждались в этой дораме. Обзор «Пусть послужит вам уроком»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android