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Квентин Тарантино сыграет с певицей Кайли Миноуг в новом фильме Джейми Адамса

Квентин Тарантино сыграет с певицей Кайли Миноуг в новом фильме Джейми Адамса
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Как сообщает издание Variety, американский режиссёр Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса («Сама любовь»). Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в картине вместе с певицей Кайли Миноуг.

Детали сюжета и синопсис будущей ленты пока держатся в секрете. По данным местного валлийского издания, для картины недавно сняли эпизод с похоронами некого персонажа в городе Порткоул.

Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссёр также сыграл эпизодическую роль в фильме Only What We Carry. Ленту представили в начале июня 2026 года на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке.

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