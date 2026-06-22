«Настоящий шедевр»: зрители в восторге от старта третьего сезона «Дома дракона»

22 июня состоялась премьера третьего сезона «Дома дракона». Флагманский сериал от HBO вернулся спустя два года с эпичного противостояния при Глотке — одной из самых масштабных битв в истории «Песни льда и огня».

Тем временем на агрегаторе IMDb уже появился рейтинг серии от зрителей — он составляет 9,4/10. Это одна из самых высокооценённых серий в истории «Дома дракона». Пользователи хвалят эпизод за насыщенность событиями, эпичные баталии и музыку Рамина Джавади. Некоторые зрители отметили, что таким должен был быть финал второго сезона, однако в HBO решили отложить эпизод до запуска третьего сезона.

Рейтинг эпизода на IMDb Фото: IMDb

Что пишут зрители про старт третьего сезона «Дома дракона»

Неспешный темп второго сезона стоил того, чтобы посмотреть этот эпизод. Первый эпизод третьего сезона — настоящий шедевр. Он легко входит в топ-3 лучших эпизодов сериала, если не в топ-1.

Старт третьего сезона «Дома дракона» насыщен событиями, многослойный и очень тяжёлый для просмотра в самом лучшем смысле этого слова. Эмоциональная вовлечённость в судьбы героев выводит трагические события на новый уровень.

Если рассматривать сериал отдельно от книги Джорджа Мартина, то эта серия была просто великолепной. От актёрской игры до музыки Рамина Джавади.

Что ж, наконец-то мы получили финал, который должен был стать завершением второго сезона. К сожалению, на это ушло два года. Если вы жаловались на то, что второй сезон был слишком разговорным, то этот эпизод вам точно понравится. В нём есть всё, чего можно ожидать от «Дома дракона». Надеюсь, остальная часть сезона будет такой же мощной.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.