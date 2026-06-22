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Хоррор «Обсессия» обошёл «Мандалорца и Грогу» по мировым сборам

Хоррор «Обсессия» обошёл «Мандалорца и Грогу» по мировым сборам
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По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Обсессия» превысили $ 333 млн. Лента со скромным бюджетом в $ 750 тыс. окупилась в сотни раз, а совсем недавно ей удалось обойти в прокате «Мандалорца и Грогу».

Так, сборы картины по «Звёздным войнам» за месяц проката составили $ 321 млн. Интересно, что примерно половина от этой суммы была собрана ещё в первую неделю, после чего сборы начали стремительно уменьшаться. Сейчас «Мандалорец и Грогу» — худший фильм франшизы по кинотеатральной кассе: даже провальный «Соло» заработал около $ 392 млн.

Тем временем «Обсессия» продолжает доминировать в мировых кинотеатрах. Хоррор вышел в прокат в середине мая и с тех пор почти не покидает лидирующих позиций в Северной Америке, Европе и Азии.

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