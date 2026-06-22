Тимоти Шаламе и Селена Гомес сыграют в мультфильме Not Alone от авторов «Гадкого я»

Американский актёр Тимоти Шаламе анонсировал свой новый проект. Звезда «Дюны» сыграет главную роль в мультфильме под названием Not Alone («Не одинок»).

Шаламе досталась роль ракетного механика Джо, который живёт одинокой жизнью в тишине и спокойствии. Однажды он встречает девушку Френ, блестящего астроботаника, которая прячет троих пришельцев, прибывших на Землю. Её роль исполнит певица и актриса Селена Гомес («Убийства в одном здании»).

Постер Фото: Illumination

Премьера мультфильма Not Alone состоится в апреле 2027 года. За производство отвечает студия Illumination, авторы «Гадкого я», «Братьев Супер Марио в кино» и «Зверопоя».