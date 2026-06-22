Культовое аниме Миядзаки «Ведьмина служба доставки» в 4K покажут в кино в России — трейлер

В России пройдёт кинопрокат легендарного аниме-фильма «Ведьмина служба доставки» от Хаяо Миядзаки. В кинотеатрах можно будет увидеть реставрацию проекта в качестве 4K и дубляже «Студийной банды».

Ленту начнут показывать с 16 июля, а уже сейчас компания «Киномания» представила её трейлер.

Видео доступно в группе «Киномании» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Киномании.

«Ведьмина служба доставки» впервые вышла в 1989 году и стала первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Сюжет рассказывает о юной ведьме Кики, которая по древней традиции должна покинуть родной дом на целый год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе со своим верным котом Дзидзи она отправляется в большой приморский город, где открывает собственную службу доставки.