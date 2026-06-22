В Норвегии запретили использование нейросетей в начальной школе

Власти Норвегии ввели строгий запрет на использование искусственного интеллекта в начальной школе, чтобы «предотвратить негативное влияние на процесс обучения».

Дети старшего возраста смогут применять нейросети, но с ограничениями. По мнению премьер-министра страны Йонаса Гар Стёре, использовании ИИ повышает риск, что дети пропустят важные этапы обучения.

Самое важное в школе — это то, чтобы наши дети учились читать, писать и считать.

Решение принято из-за повсеместного снижения результатов тестов на успеваемость по всей стране. По мнению правительства Норвегии, ученики в возрасте от шести до 13 лет не должны использовать ИИ, а в 14-16 лет могут делать это только под присмотром учителей.