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В Steam вышла игра «Спасибо за покупку» — она стоит $ 999 и проходится за 10 минут

В Steam вышла игра «Спасибо за покупку» — она стоит $ 999 и проходится за 10 минут
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Геймеры обратили внимание на одну из самых дорогих игр в Steam — её стоимость составляет $ 999 или 73 тыс. рублей в российском регионе. Название проекта говорит само за себя: Congratulations On Your Purchase («Спасибо за покупку).

Автор отмечает, что высокая цена — не ошибка, а также предлагает поразмышлять о ценности вещей.

Вопрос о том, стоит ли эта игра $ 999, не имеет ответа с философской точки зрения. Ценность — конструкция. Цена — произвольность. Тот факт, что вы читаете это, означает, что вы думаете об этом — а значит, для вас ответ уже может быть «да, стоит».

Фото: Steam

Геймплей Congratulations On Your Purchase представляет собой короткое путешествие по ковровой дорожке: папарацци и окружающие будут поздравлять вас с приобретением этой игры. Прохождение можно завершить за 10 минут.

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