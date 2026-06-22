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Трейлер мультсериала «Уличные коты» от создателя «Офиса» — премьера 7 августа на Netflix

Трейлер мультсериала «Уличные коты» от создателя «Офиса» — премьера 7 августа на Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер анимационного сериала «Уличные коты» (Alley Cats) — взрослого шоу про трудности и незгоды британских кошек. Всего планируется шесть 15-минутных серий, премьера — 7 августа.

По сюжету банда уличных котов будет с юмором философствовать о тяжестях своего существования.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Автором «Уличных котов» выступает Рики Джервейс — известный комик, актёр и режиссёр. Он знаком зрителям по сериалам «Офис» (сыграл главную роль в оригинальном британском шоу и продюсировал американскую версию), «Массовка» и «Жизнь после смерти».

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