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Не работает интернет и не открываются сайты 22 июня 2026 года — в чем причина и когда заработает

В интернете произошёл масштабный сбой — не работают Reddit, Fortnite и X
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22 июня пользователи сети Интернет наблюдают проблемы с доступом к некоторым популярным сайтам. Трудности вызваны сбоем системы Cloudflare.

Очевидцы сообщают, что у них не работают X (ранее Twitter), Reddit, Zoom и Discord, а также игровые сервисы EGS — Fortnite и магазин Epic Games. Наблюдаются проблемы с сервисами Microsoft и Amazon, а также с десятками других, менее популярных ресурсов.

Пока неизвестно, сколько времени займёт стабилизация ситуации — Cloudflare в курсе ситуации и пытается её исправить, но в некоторых случаях подобное занимает несколько часов. Вероятно, к позднему вечеру всё должно открываться как обычно.

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