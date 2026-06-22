Представлен смартфон Honor X80 Pro Max с гигантской батареей: 33 часа просмотра видео

Производитель смартфонов Honor представил новую модель X80 Pro Max , отличительной чертой которого является батарея с внушительной ёмкостью 11 000 мА*ч.

По утверждениям создателей, Honor X80 Pro Max сможет работать до 33 часов в режиме просмотра коротких видео (в TikTok или YouTube Shorts) и даже заряжать другие смартфоны с мощностью 27 Вт. Телефон вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по тесту автономной работы в прямом эфире. При этом весит новинка не так уж и много — менее 200 г.

Телефон также будет оснащён мощным процессором Snapdragon 6 Gen 5, а яркость экрана 1280×2788 пикселей составит 10 000 нит.