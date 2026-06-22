Автобиографический фильм Мадонны был отменён из-за нехватки бюджета

Певица Мадонна рассказала, что Universal приняла решение отменить её фильм о собственной жизни. Причиной отказа от байопика называется недостаточный бюджет, который были готовы предоставить продюсеры.

Я два года работала над сценарием и два года провела на киностудии, занимаясь составлением бюджета и подбором актёров. Мы с Universal поссорились из-за бюджета, потому что мне нужно было… У меня была необыкновенная жизнь. У меня была насыщенная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет. Понимаете, о чём я?

Позже Мадонна пыталась продать проект Netflix как мини-сериал, но не могла использовать сценарий из-за того, что он принадлежал Universal. В итоге фильм до сих пор не вышел, хотя уже были найдены актёры и часть команды.