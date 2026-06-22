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По игре Sea of Thieves снимут полнометражный фильм — проектом займётся режиссер Marvel

По игре Sea of Thieves снимут полнометражный фильм — проектом займётся режиссер Marvel
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Пиратская игра Sea of Thieves получит экранизацию в формате полнометражного фильма. Проект уже запущен в работу и станет частью плана Xbox по выводу своих франшиз в сферу кино.

По данным издания Entertainment Weekly, продюсировать проект будет режиссёр Marvel Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Человек-паук: Новый день»). Он находится в поисках постановщика и автора сценария.

Sea of Thieves — многопользовательская игра про пиратов, действие которой происходит в вымышленном Море воров в Карибском море. Игрокам предлагается участвовать в морских сражениях и фантастических приключениях.

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