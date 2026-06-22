Valve раскрыла цены на компьютеры Steam Machines — от $ 1049 без геймпада

Компания Valve раскрыла цены компактного ПК Steam Machine. Предзаказы на гаджет начнутся 25 июня, покупатели первой партии устройств выберутся случайным образом.

Так, базовая версия Steam Machine с 512 ГБ встроенной памяти обойдётся в $ 1049 (около 78 000 рублей). Версия с геймпадом стоит $ 1128 (около 84 000 рублей), а максимальный комплект с контроллером и 2 ТБ памяти оценили в $ 1428 (около 106 000 рублей).

Цена на портативный ПК Steam Machines

Steam Machine на 512 ГБ — $ 1049.

— $ 1049. Steam Machine на 512 ГБ с геймпадом — $ 1128.

— $ 1128. Steam Machine на 2 ТБ — $ 1349.

— $ 1349. Steam Machine на 2 ТБ с геймпадом — $ 1428.

Фото: Valve

Steam Machines работает на операционной системе Steam OS — как и Steam Deck — с возможностью установки Windows 11. Модель представляет из себя небольшой куб размером 16 см, она примерно в шесть раз мощнее портативного ПК. Устройство получило шестиядерный процессор AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и видеокарту AMD RDNA 3 с частотой 2,45 ГГц.