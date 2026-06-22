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Киану Ривз хочет сыграть в фильме по LEGO

Киану Ривз хочет сыграть в фильме по «Лего»
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Киану Ривз хочет снова поработать с режиссёром «Истории игрушек 4» Джошем Кули — дуэт может воссоединиться в полнометражном фильме, посвящённом конструктору LEGO.

Как сообщает Deadline, Ривз ведёт переговоры об участии в фильме по «Лего», постановщиком которого выступает Кули. Представители Universal отказались от комментариев.

Universal получила права на производство фильма по LEGO ещё в 2020 году, с тех пор в компании обсуждали несколько проектов. Сейчас авторы решили сделать ставку на актёра-звезду, которым может выступить Ривз. Ранее фильм по «Лего» приводил в пример автор предстоящей экранизации The Sims.

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