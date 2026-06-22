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Google инвестирует в киностудию A24 около $ 75 млн для создания новых ИИ-проектов

Google инвестирует в киностудию A24 около $ 75 млн для создания новых ИИ-проектов
Фильм «Из машины»
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Google анонсировала партнёрское соглашение со студией A24 — компания планирует инвестировать порядка $ 75 млн в рамках совместного проекта по развитию искуственного интеллекта.

Целью сотрудничества является создание новых ИИ-инструментов, которые в будущем можно будет использовать в киноиндустрии. Проектом займётся подразделение DeepMind, которое будут направлять сотрудники A24.

В мае DeepMind представила Gemini Omni Flash — модель для генерации видео со звуком. Официально A24 не станет предоставлять ИИ доступ к своим фильмам для обучения, однако некоторые считают соглашение ещё одним шагом к популяризации нейросетевого контента.

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