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Cache заменит Overpass в маппуле CS 2 с пятого сезона Premier

Cache заменит Overpass в маппуле CS 2 с пятого сезона Premier
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Valve объявила о смене карты в соревновательном пуле Counter-Strike 2. С началом пятого сезона Premier из маппула уберут Overpass и добавят Cache. Четвёртый сезон завершится 6 июля.

Cache вернулась в CS 2 ещё в апреле, однако тогда в турнирный маппул не попала. Теперь карта появится как в Premier-матчмейкинге, так и на про-сцене.

Решение Valve неоднозначно восприняли в профессиональном сообществе. MOUZ имела на Overpass винрейт 80%, Vitality — 85%. Капитан Vitality Дан apEX Мадесклер прокомментировал новость в своём духе:

Valve реально хочет нас поиметь.

С четвёртым сезоном в январе в маппул уже добавляли Anubis. Тогда же разработчики обновили звук ножей, улучшили мувмент и изменили стоимость пистолетов-пулемётов. Третий сезон продлился 188 дней.

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