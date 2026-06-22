Cache заменит Overpass в маппуле CS 2 с пятого сезона Premier

Valve объявила о смене карты в соревновательном пуле Counter-Strike 2. С началом пятого сезона Premier из маппула уберут Overpass и добавят Cache. Четвёртый сезон завершится 6 июля.

Cache вернулась в CS 2 ещё в апреле, однако тогда в турнирный маппул не попала. Теперь карта появится как в Premier-матчмейкинге, так и на про-сцене.

Решение Valve неоднозначно восприняли в профессиональном сообществе. MOUZ имела на Overpass винрейт 80%, Vitality — 85%. Капитан Vitality Дан apEX Мадесклер прокомментировал новость в своём духе:

Valve реально хочет нас поиметь.

С четвёртым сезоном в январе в маппул уже добавляли Anubis. Тогда же разработчики обновили звук ножей, улучшили мувмент и изменили стоимость пистолетов-пулемётов. Третий сезон продлился 188 дней.